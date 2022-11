Ivanka Trump: “Elezioni Usa 2024? Ho chiuso con la politica"

“Amerò e sosterrò sempre mio padre, ma lo farò fuori dalla scena politica" queste le parole della 42enne Ivanka Trump, figlia preferita dal tycoon che si ricandida alla Casa Bianca per il 2024. L’ex modella americana, madre di tre figli e il marito Jared Kushner si tirano fuori dalla campagna presidenziale di Donald Trump che, secondo il New York Post, sta cercando invano di farle cambiare idea. "Trump pensava di poter convincere Ivanka, ma finora lei e Jared hanno fatto resistenza perché non vogliono tornare sotto i riflettori ed esporre i loro figli a una nuova campagna" riferiscono fonti sul New York Post.