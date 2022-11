Usa, 6 morti in scontro aerei Seconda Guerra Mondiale a Dallas. VIDEO

L’incidente è avvenuto tra un Boeing B-17 Flying Fortress e un Bell P-63 Kingcobra. Morti tutti i membri dell'equipaggio dei due velivoli che si sono schiantati per cause ancora da chiarire

Tragedia in Texas. Scontro in volo di due aerei militari della Seconda Guerra Mondiale durante un air show a Dallas. Sei finora le vittime, tutti membri dell’equipaggio in volo. Nessun morto tra il pubblico. La manifestazione organizzata per celebrare il Veterans Day è stata sospesa. L’incidente è avvenuto tra un Boeing B-17 Flying Fortress e il Bell P-63 Kingcobra. I due velivoli si sono schiantati per cause ancora da chiarire. Leah Block, portavoce della Commemorative Air Force, ha riferito alla tv Abc News che c'erano probabilmente cinque membri dell'equipaggio sul B-17 e uno a bordo del P-63.