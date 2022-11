La Nasa ha annunciato che un relitto trovato al largo della Florida, vicino a Cape Canaveral, apparteneva al Challenger, lo shuttle che esplose poco dopo il decollo nel 1986. Si tratta della prima volta in 25 anni che vengono trovate parti della navetta spaziale. Nell'incidente dello shuttle morirono tutti i sette astronauti a bordo, incluso un insegnante. L'evento, avvenuto in diretta tv, scioccò milioni di persone in tutto il mondo.