G20 Bali, Xi Jinping incontrerà Biden e Macron in Indonesia

Al prossimo G20 in Indonesia, in programma settimana prossima fra il 14 e il 16 novembre, sarà presente anche il presidente cinese Xi Jinping . Da Pechino è arrivata la conferma che a margine del vertice di Bali Xi incontrerà il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e quello francese Emmanuel Macron.

La discussa presenza di Putin

Sono 17 al momento i leader che hanno confermato la loro presenza. La delegazione russa, invece, sarà guidata dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov. Secondo quanto riferisce l’agenzia russa Ria Novosti, il presidente Putin potrebbe partecipare in videoconferenza. La conferma arriva anche da Yulia Tomskaya dell'ambasciata russa: "Il ministro Sergei Lavrov guiderà la delegazione russa al G20. Il programma del presidente Putin è ancora in fase di elaborazione: potrebbe partecipare virtualmente" (GUERRA IN UCRAINA: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).