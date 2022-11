G20, Mosca conferma: “Putin non sarà a Bali”

"Posso confermare che Sergei Lavrov guiderà la delegazione russa al G20. Il programma del presidente è ancora in fase di elaborazione, potrebbe partecipare virtualmente", ha detto Yulia Tomskaya dell'ambasciata russa. Il vertice è in programma fra il 14 e il 16 di questo mese. Sono 17 al momento i leader che hanno confermato la loro presenza

Il Presidente russo Vladimir Putin non parteciperà al vertice G20 di Bali la prossima settimana ma invierà a rappresentarlo il suo ministro degli Esteri, Sergei Lavrov. A renderlo noto Jodi Mahardi, portavoce del ministero per gli Investimenti indonesiano che coordina l'organizzazione del summit. La conferma arriva anche da Yulia Tomskaya dell'ambasciata russa: "Il ministro Sergei Lavrov guiderà la delegazione russa al G20. Il programma del presidente Putin è ancora in fase di elaborazione: potrebbe partecipare virtualmente".

Il vertice

approfondimento

Guerra Ucraina, Zelensky: “Non parteciperò al G20 se ci sarà Putin”

Il vertice è in programma fra il 14 e il 16 di questo mese. Sono 17 al momento i leader che hanno confermato la loro presenza. La delegazione russa, invece, sarà guidata dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov. Secondo quanto riferisce l’agenzia russa Ria Novosti, il presidente Putin potrebbe partecipare in videoconferenza. Il meeting avrebbe messo il numero uno del Cremlino nella stessa stanza di Joe Biden per la prima volta dall'invasione russa dell'Ucraina a febbraio. Il presidente americano, nei giorni scorsi, aveva definito Putin un "criminale di guerra" escludendo di incontrarlo a Bali (qualora fosse andato), a meno che la conversazione non riguardasse il rilascio degli americani detenuti in Russia.