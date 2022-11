Elezioni Midterm Usa, Musk: "Votate per un Congresso repubblicano"

Le critiche a Biden dello scorso giugno

L'imprenditore fondatore di Tesla e SpaceX e ora proprietario anche del social network ha sottolineato che democratici e repubblicani convinti non votano mai per l'altro partito, quindi "gli elettori indipendenti sono quelli che decidono davvero chi comanda". In passato, Musk aveva ripetutamente affermato di non identificarsi completamente con nessun partito e di sostenere generalmente le fazioni più moderate su ciascuna parte, ma negli ultimi mesi ha chiarito che in questo momento è favorevole alle posizioni repubblicane. Lo scorso giugno, il miliardario aveva già annunciato di voler votare per il Gop ed era stato molto critico nei confronti dell'amministrazione democratica di Joe Biden.