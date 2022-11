Media Usa: morto Aaron Carter, fratello di Nick dei Backstreet Boys

Aaron Carter, il cantante americano diventato famoso all'inizio del millennio con il suo album di successo "Aaron's Party (Come Get It)", è morto oggi all'età di 34 anni. Lo ha comunicato il sito di gossip Tmz , ripreso poi da altre testate internazionali come il " New York Times ", spiegando che il corpo del fratello di Nick Carter, storico membro del gruppo dei Backstreet Boys, sarebbe stato trovato senza vita nella vasca da bagno all’interno della sua residenza a Lancaster, in California.

Gli inizi di carriera

Carter era nato il 7 dicembre 1987 a Tampa, in Florida e aveva iniziato a esibirsi sin dall'età di sette anni, pubblicando il suo album di debutto (dal titolo “Aaron Carter”) all'età di nove anni, nel 1997. "Aaron's Party (Come and Get It)", era arrivato nel settembre del 2000, diventando triplo disco di platino. In seguito erano usciti gli album "Oh Aaron" (2001), "Another Earthquake" (2002), "Most Requested Hits" (2003), "Come Get It: The Very Best of Aaron Carter" (2006). E, ancora, nel 2016 era stato pubblicato il singolo 'Fool's Gold'.

Dalla musica alla recitazione

Oltre a cimentarsi nella musica, Carter ha avuto alcune esperienze nella recitazione. Le sue apparizioni in televisione includono i telefilm come "Lizzie McGuire", "Sabrina, vita da strega" e "Settimo cielo". Nel 2001 aveva debuttato a Broadway in "Seussical the Musical" di Lynn Ahrens e Stephen Flaherty. Nel 2004 partecipa alla commedia "Il mio grasso grosso amico Albert". Il primo ruolo significativo coincide con il film "Popstar" (2005), storia ispirata alla sua vera vita. Ha interpretato anche il ruolo di un pilota di motocross nel film "Supercross", sempre del 2005. Con i fratelli Nick, B.J., Leslie e Angel, il giovane aveva creato un reality show dal titolo "House of Carters", trasmesso negli Usa per la prima volta nell'autunno 2006.