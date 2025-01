Il Ku Klux Klan in Kentucky distribuisce volantini contro i migranti

Cinema

LA SCENEGGIATURA - Lo sceneggiatore David McKenna ha scritto la sceneggiatura e ne ha venduto i diritti alla New Line Cinema quando aveva 26 anni. L'ispirazione per la storia gli era arrivata dalla scena punk-rock della sua infanzia, dove fu spesso testimone di comportamenti violenti. Per rendere i personaggi il più realistici possibile, ha intervistato e osservato il comportamento degli skinhead durante il processo di scrittura. Il produttore John Morrissey ne è rimasto colpito e nel 1996 si è rivolto a Dennis Hopper per dirigere il film, ma lui rifiutò