IL RUOLO DEL PROTAGONISTA - La parte di Derek Vinyard è stata offerta a Joaquin Phoenix, che non era interessato. Kaye sembrava non riuscire a trovare un attore adatto. La direttrice del casting Valerie McCaffrey ha suggerito il nome di Edward Norton. Kaye inizialmente si è opposto ritenendo gli mancasse "il peso o la presenza", ma alla fine si è convinto. Norton ha accettato un drastico taglio del cachet pur di essere scelto come protagonista. E per prepararsi al ruolo, ha cambiato regime alimentare e ha trascorso ore in palestra per mettere su 11 kg di muscoli

