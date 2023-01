Attraverso il programma "Finding Your Roots", famoso per scoprire le origini delle star, ha confermato la voce che circolava da tempo sulla parentela

Edward Norton, l'attore di Collateral Beauty e del recente film Glass Onion: Knives Out , ha scoperto che la vera Pocahontas, la figlia romanzata e mitizzata del XVII secolo di un capo nativo americano, diventata poi un celebre cartone Disney, é la sua bisnonna di dodicesimo grado. La star di Hollywood ha appreso del suo legame con la donna che sposò uno dei primi coloni inglesi del Nord America John Rolfe, nel programma della Pbs Finding Your Roots ("Trova le tue origini").

Il legame controverso

leggi anche

I migliori film di Edward Norton

Lo storico e conduttore Henry Louis Gates Jr. ha confermato che la voce che circolava da tempo é un fatto reale: "Hai una discendenza diretta, senza dubbio, John Rolfe e Pocahontas sono i tuoi dodicesimi bisnonni". Secondo Gates, infatti, la coppia si sposò il 5 aprile 1614 a Jamestown, in Virginia, quando William Shakespeare era ancora vivo. Lo storico ha aggiunto che i documenti hanno rivelato che Pocahontas morì tre anni dopo a Gravesend, in Inghilterra, mentre Rolfe morì intorno al marzo 1622. "Ti fa capire che piccolo pezzo dell'intera storia umana sei", ha osservato l'attore dopo la rivelazione. Il programma, che ripercorre le storie ancestrali delle celebrità, ha anche scoperto che il terzo bisnonno di Norton, John Winstead, possedeva una famiglia di schiavi tra cui un uomo di 55 anni, una donna di 37 anni e cinque ragazze di età compresa tra 4, 6, 8, 9 e 10 anni. Norton ha detto di sentirsi "a disagio" con questa parte del suo passato ma ha aggiunto: "Non si tratta di un giudizio sulla vita personale, ma è un giudizio sulla storia di questo Paese e deve essere riconosciuto prima di tutto e poi combattuto".