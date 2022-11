Pakistan, ex premier Imran Khan ferito in un attentato durante comizio

Dopo essere stato sottoposto a un’intervento d’urgenza, versa in condizioni stabili l'ex primo ministro pakistano Imran Khan, rimasto vittima di un attentato durante un comizio a Wazirabad ,nel Punjab pachistano. L’uomo, alla guida di una protesta contro l'attuale governo di Shehbaz Sharif, è stato ferito ad una gamba da colpi di arma da fuoco. “Non è in pericolo di vita”, ha fatto sapere su Twitter il segretario generale del partito Pti Omar Ayub Khan. Il bilancio dell’attacco di oggi è di sette feriti e un morto. Secondo media locali e internazionali, uno dei sostenitori di Khan sarebbe rimasto ucciso nell'attentato. Alcuni dirigenti del partito del presidente sono rimasti feriti. Il ministro dell'Informazione Marriyum Aurangzeb ha chiesto di isolare la scena del crimine “in modo che si possano accertare i fatti”. La polizia del Punjab fa sapere che un sospetto è stato arrestato.

L’aggressore: “ Volevo uccidere Khan perché inganna la gente”

approfondimento

Pakistan, l'ex premier Imran Khan indagato per terrorismo

L'attentatore arrestato dalla polizia pakistana ha confessato di aver agito da solo. Si tratta di un gesto premeditato, secondo gli inquirenti. ''Volevo uccidere Imran Khan e nessun altro'', ha dichiarato l'aggressore. ''Ho fatto del mio meglio per ucciderlo perché sta ingannando la gente'', ha detto in un video pubblicato sui social. Khan fuorviava la nazione secondo l’arrestato, che afferma: “Non potevo sopportarlo, non riuscivo nemmeno a guardarlo, quindi ho tentato di ucciderlo". L’uomo smentisce di avere complici. ''Non c'è nessun altro con me. Sono solo'', conclude l’attentatore. Ma secondo informazioni non confermate, sul posto c'era anche un altro cecchino.