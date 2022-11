Elezioni Midterm, Usa al voto pensando al portafogli

Mondo

Usa Weekly News, Biden “fiducioso” sull’esito delle midterm elections

Joe Biden ha già votato per le elezioni di metà mandato, previste martedì 8 novembre. Accompagnato dalla nipote diciottenne Natalie, ai seggi per la prima volta, il presidente si è detto “fiducioso” sull’esito, ricordando che ci sono ancora alcuni giorni di campagna elettorale. Insieme a lui, nelle prossime ore, anche Barack Obama. Tra i repubblicani, invece, è già duello tra Donald Trump e Ron DeSantis, e non solo in vista delle midterm elections A cura di Valentina Clemente

Numeri da record – Più di 10mila persone hanno già votato in vista dell’8 novembre, mentre i Repubblicani e lo stesso Trump hanno invitato i propri elettorali ad andare direttamente ai seggi, rilanciando le accuse di frode in caso di sconfitta dei candidati conservatori. In Georgia ci sono due duelli importanti: quello per la carica di governatore con il repubblicano Brian Kempche deve respingere l’assalto della democratica Stacey Abram e il senatore democratico Raphael Warnock, che prova a mantenere il seggio a cui punta il trumpiano Herschel Walker

Quella del Senato è la battaglia più aperta: al momento la situazione è di parità, 50 a 50, ma una vittoria dei Repubblicani darebbe probabilmente il controllo totale del Congresso ai conservatori, considerati in netto vantaggio alla Camera