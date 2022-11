Usa, Corte Suprema blocca consegna di dichiarazioni fiscali di Trump

Mondo

A dare le indiscrezioni è The Sun, che cita l'intervento alla tv statale russa del colonnello Igor Korotchenko. Lo scorso 26 ottobre il presidente russo aveva assistito da remoto a un test con l'impiego di armi atomiche confermato dal ministro della Difesa Serghei Shoigu, che non aveva però parlato della simulazione contro Stati Uniti e Regno Unito

Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe simulato la distruzione di Regno Unito e Stati Uniti utilizzando armi nucleari . Lo riporta la testata britannica The Sun , che cita quanto avrebbe detto il colonnello Igor Korotchenko , caporedattore della rivista russa National Defence , alla tv statale della Federazione Russa. La prova di forza sarebbe stata portata avanti nell’eventualità in cui Mosca fosse attaccata per prima con armi nucleari

Korotchenko, scrive The Sun, ha parlato della possibilità che il Regno Unito venga così “inghiottito” dall’Oceano Atlantico. Al posto degli Stati Uniti, in caso di attacco nucleare russo, rimarrebbe invece “uno stretto di mare ribattezzato in onore del Compagno Stalin”. L’esercitazione strategica voluta da Putin prenderebbe il nome di “Operation Thunder”: "Operazione Tuono” (in foto, un missile Yars testato dalla Russia lo scorso 26 ottobre)