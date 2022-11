Usa, ucciso il rapper Takeoff del gruppo hip hop Migos: aveva 28 anni

Mondo

Il ramo del Congresso a maggioranza democratica ha dato il via libera al “Protecting Our Kids Acts”, un pacchetto di misure sulle armi da fuoco che prevede significative restrizioni. Ma al Senato i dem non hanno voti sufficienti per far passare le norme. L’iniziativa, che contiene anche l'aumento da 18 a 21 anni dell'età per acquistare armi semiautomatiche, è quindi destinata a fallire