Scarpe per cavalli in vendita negli Usa: $1200 per un paio di sneakers

Un artista del Kentucky scompone i modelli dei principali brand per ricreare delle calzature adatte agli zoccoli dei cavalli. Il progetto nato per promuovere una gara di equitazione è diventato un business rivolto ai cavallerizzi che desiderano abbinare l'outfit da cavalcata a quello del proprio animale

Se si è appassionati di equitazione e si è disposti a spendere più di 1000 euro, da oggi si potranno acquistare le prime sneakers per cavalli. Lacci, linguetta, suola di gomma, brand in bella vista: queste calzature sarebbero delle normali scarpe da ginnastica, se non fosse per la particolare forma a zoccolo. Sono fatte per essere calzate dai cavalli e abbinate, se lo si desidera, all’outfit del padrone.

Come nascono le sneakers per cavalli

L’idea è venuta a Marcus Floyd, un artista del Kentucky, che ha progettato un prototipo di sneaker equina in collaborazione con un locale ente di promozione del territorio, il VisitLex di Lexington. Il progetto è stato lanciato in vista delle gare di equitazione, note come Breeder's Cup, che si terranno nella città il 4 e 5 novembre. L’obiettivo è quello di promuovere lo Stato americano, soprannominato “Bluegrass state” per via della tipica pianta erbacea che cresce nei pascoli. Floyd, che aveva già una discreta esperienza nel design di sneakers e che si definisce un collezionista, non ha fatto altro che applicare la sua passione a nuovi clienti: i cavalli. In Kentucky e in particolare nella città di Lexington, questi animali sono un vero proprio simbolo.