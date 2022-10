Iran, accordo con Gazprom sul petrolio russo

L'Iran ha firmato un accordo sul petrolio e sul gas con la società russa Gazprom per lo scambio di 10 milioni di tonnellate di petrolio all'anno. Il valore dell'accordo è di 6,5 milioni di dollari. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri iraniano Mehdi Safari, aggiungendo che entro un mese i due Paesi sigleranno altri accordi per un valore di 40 miliardi di dollari sulla base di precedenti protocolli d'intesa. "Presto - ha detto Safari alla TV di Stato - concluderemo accordi con la Russia per acquistare gas da quel Paese e poi esportare il nostro gas nei Paesi vicini. Lo scambio di gas - ha aggiunto - creerà anche solidarietà politica tra i Paesi intermedi del Turkmenistan e dell'Azerbaigian". Il vice ministro ha anche specificato che le compagnie russe investiranno e installeranno gasdotti in Pakistan per trasferire il gas iraniano in quel Paese.