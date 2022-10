Praga, Putin come un cadavere su facciata del ministero dell’Interno

Tensione fra Praga e Mosca per un’installazione comparsa sulla facciata del ministero dell'Interno della capitale della Repubblica Ceca. Su una tela sono raffigurate una bandiera ceca, una ucraina e una terza nella quale si mostra la testa del presidente russo, Vladimir Putin, che fuoriesce da un sacco usato per il trasporto di cadaveri (GUERRA IN UCRAINA: GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE - LO SPECIALE).