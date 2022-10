Usa, il senatore Bob Menendez nuovamente sotto indagine per corruzione

Non è chiaro su cosa vertano le indagini, ma solo cinque anni fa l'influente politico democratico è scampato a una condanna per corruzione

L'influente senatore democratico di New York, Robert Menendez, è sotto inchiesta federale. Lo riportano i media americani. Non è chiaro su cosa vertano le indagini, ma solo cinque anni fa Menendez è scampato a una condanna per corruzione. "Il senatore è a conoscenza delle informazioni riportate dai media sull'inchiesta, ma non ne conosce la portata", afferma il suo consigliere politico, Michael Soliman.