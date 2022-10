Indonesia, trovano corpo donna dentro a un pitone di quasi 7 metri

Orrore in Indonesia. Jahrah, una donna di cinquant’anni, è stata divorata da un pitone lungo quasi sette metri in quella che doveva essere una tranquilla giornata di lavoro nei campi di gomma. È successo domenica nella provincia di Jambi, in Indonesia. A riferirlo diversi media locali (tra cui Cnn Indonesia), ripresi anche dalla Bbc.

La scoperta

Il marito della donna aveva lanciato l’allarme domenica sera. Jahrah, madre e nonna di 54 anni, non aveva fatto ritorno casa. I suoi effetti personali erano stati trovati in prossimità del luogo di lavoro: un velo, un coltello, dei sandali abbandonati. Le ricerche sono continuate lunedì mattina e hanno coinvolto l’intera comunità. Insospettiti dall’anomalo gonfiore di un pitone che si aggirava nelle zone limitrofe, gli abitanti del villaggio hanno deciso di ucciderlo per capire cosa avesse ingoiato. L’animale è stato quindi squartato: nel suo stomaco il macabro ritrovamento. La vittima era proprio Jahrah. Sebbene questo fatto sia eccezionale, non è la prima volta che si registrano casi simili in Indonesia, dove questi serpenti sono abbastanza diffusi. Gli ultimi incidenti mortali risalgono al 2017 e al 2018.