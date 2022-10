Germania, ok del governo alle linee guida sulla legalizzazione

Il piano, che deve essere trasformato in proposta di legge e votato dal Parlamento, punta a regolare il consumo e la produzione di marijuana, depenalizzando anche l’uso personale ricreativo entro i 30 grammi. L’età minima per il consumo sarà di 18 anni

Trenta grammi. Questa è la quantità massima di droga leggera che si potrà detenere in Germania. Il gabinetto tedesco ha approvato un documento con le linee guida della legge sulla liberalizzazione della cannabis. Il piano prevede: il possesso di una quantità minima della sostanza ad uso personale ricreativo; la vendita permessa solo in negozi autorizzati; la coltivazione domestica ma sempre in misura limitata. L’età minima per il consumo legale sarà di 18 anni.