Porto di Amburgo, raggiunta intesa su vendita del 24,9% alla Cina

L’affare va in porto. L'esecutivo federale tedesco guidato da Olaf Scholz ha dato il via libera ad una partecipazione del colosso cinese Cosco per acquisire quote di Tollerort , il più piccolo terminal di container del porto di Amburgo, in Germania. L’accordo prevede una partecipazione limitata al 24,9% contro il 35% precedentemente programmato. Molte le polemiche scoppiate in merito all’ ingresso di una società cinese nella proprietà del porto della città anseatica.