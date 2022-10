Ue, Michel omaggia Mario Draghi su Twitter: grazie per il tuo lavoro

"Grazie Mario. We wish you the very best for the future. Whatever it takes", il testo usato con tanto di citazione della celebre frase pronunciata dieci anni fa, quando promise da presidente della Bce di difendere l'euro ad ogni costo

Per l'ultimo Consiglio Europeo del mandato da premier di Mario Draghi, il Consiglio ha organizzato un saluto per il capo del Governo italiano, con la proiezione di un video dedicato, che è stato accolto da un "grande applauso", dicono fonti Ue. Charles Michel ha salutato Draghi con un discorso ad hoc e un "video tweet" accompagnato dal testo: "Grazie Mario. We wish you the very best for the future. Whatever it takes", con tanto di citazione della celebre frase usata dall'ormai ex premier dieci anni fa, quando promise da presidente della Bce di difendere l'euro ad ogni costo.