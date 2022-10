Ciad, proteste contro regime Mahamat Idriss Deby: almeno 60 morti

I manifestanti, scesi in strada chiedendo il ritorno del governo civile e una svolta democratica, protestano contro la giunta militare e il governo di transizione che si è insediato per altri due anni

Un bilancio pesantissimo, destinato a salire ancora. Finora sarebbero almeno 60 i morti negli scontri scoppiati in Ciad durante una manifestazione di protesta indetta dall'opposizione contro il presidente Mahamat Idriss Déby Itno e la giunta militare. La nazione centrafricana sotto il controllo dei militari è in crisi dalla morte del presidente Idriss Deby nell'aprile 2021, rimasto al governo per tre decenni. Suo figlio, Mahamat Idriss Deby, ha preso il potere subito dopo promettendo inizialmente nuove elezioni dopo un periodo di transizione di 18 mesi. Promessa disattesa il primo ottobre quando ha annunciato l’insediamento di nuovo governo di transizione con la durata prevista di due anni. I manifestanti sono quindi scesi in strada chiedendo il ritorno del governo civile e una transizione democratica. La polizia ha fatto ricorso ad armi da fuoco e sparato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti, mentre alcune parti della capitale sono state transennate.