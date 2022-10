I principali partiti della Finlandia hanno dato il 'via libera' alla costruzione di una recinzione al confine orientale del Paese, quello con la Russia, come richiesto dalla Guardia di frontiera finlandese. Secondo l'emittente YLE, il 'disco verde' è arrivato in un incontro martedì sera tra la premier Sanna Marin e i leader delle principali formazioni politiche. Il muro dovrebbe essere lungo tra i 130 e i 260 chilometri e servirà per evitare l’afflusso su larga scala dei profughi che potrebbero arrivare con la prosecuzione del conflitto contro l’Ucraina.