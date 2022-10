Inghilterra, chiamano la figlia "Lockie" in ricordo del lockdown

Se per milioni di persone nel mondo il lockdown è stato un periodo da dimenticare per crisi sanitaria e vita privata, per qualcuno ha significato invece una fase felice. E' il caso di una coppia inglese, del Bedfordshire, Jodi Cross e suo marito Ros, che quando è arrivata la pandemia stavano cercando di avere un bambino senza riuscirci. La donna durante il secondo periodo di restrizioni nel 2021 è rimasta incinta, e i due neo genitori hanno deciso di chiamare la loro bambina "Lockie". "Per me quello è stato un periodo felice - ha spiegato Jodi alla stampa inglese - E non ho rimpianti né preoccupazioni su quanto possano pensare gli altri", ha detto la donna. I due inglesi frequentavano la stessa classe a scuola ma negli ultimi anni avevano perso i contatti fino a quando si sono incontrati di nuovo sull'app di dating Tinder nel novembre 2019. Hanno poi iniziato a frequentarsi fino a quando il Coronavirus ha bloccato tutto a marzo 2020. A quel punto l'uomo si è trasferito a casa della nuova compagna. "Nonostante la pandemia, il lockdown è stato per noi un momento davvero bello e felice" ha raccontato al Daily Mail. Quando Jodi è rimasta incinta "stavamo provando ad avere un bambino da un anno - ha raccontato - ma non ci riuscivamo. Durante il lockdown, abbiamo avuto più tempo per noi e così io sono riuscita a rimanere incinta".