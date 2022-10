Omicidio Lola a Parigi: movente forse legato a una lite con la mamma

Un diverbio tra la presunta assassina, una clochard 24enne di nome Dahbia, e la mamma di Lola, la 12enne sgozzata mentre tornava da scuola a casa, e trovata morta in un baule a Parigi rinvenuto il 14 ottobre scorso. Questo potrebbe essere il movente dell’omicidio che ha sconvolto la Francia. La pista seguita dagli inquirenti, non è ancora confermata. Sta di fatto che la senzatetto con evidenti problemi psichiatrici, è la principale sospettata. Dahbia è stata fermata insieme a un'altra donna, Amine, 33 anni. Altri due uomini di quarant'anni sono tuttora in stato di fermo accusati di aver aiutato la presunta assassina a nascondere il cadavere nella valigia trovata vicino casa della minorenne.

Secondo quanto riferisce Bfm Tv, è stata la stessa clochard di origine algerina a raccontare alla polizia di essere stata ospitata dalla sorella nel palazzo dove la madre della vittima fa la portinaia. Quest'ultima non l’avrebbe fatta passare per accedere nell’edificio e quel divieto di accesso avrebbe scatenato una lite tra Dahbia e la mamma dell'adolescente. "Omicidio di una minore di 15 anni" e "stupro con atti di tortura e barbarie" sono i principali capi d'accusa mossi dalla procura di Parigi. L’autopsia ha determinato che Lola , con evidenti ferite sul collo, è morta per asfissia.

Le Pen: politiche folli dietro omicidio”

E non mancano le tensioni politiche in Francia sulla vicenda dell'assassinio della piccola Lola. L'estrema destra denuncia "il silenzio” del governo. “Ancora una volta, uno spaventoso assassinio – scrive su twitter Marine Le Pen - una bambina massacrata in piena Parigi. Un giorno bisognerà andare in fondo alle inchieste per trovare non soltanto i colpevoli diretti, ma anche fermare le folli politiche che rendono possibili questi crimini". Il suo concorrente all'estrema destra, Eric Zemmour parla di “ francocidio” per definire l’uccisione di una francese e ribatte: "I miei pensieri vanno ai suoi genitori. Per loro e per Lola, dovrà essere fatta giustizia".