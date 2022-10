Iran ribadisce: non forniamo armi alla Russia per combattere la guerra

Sono notizie false per Teheran, "messe in circolazione da fonti occidentali" dichiara il ministro degli esteri iraniano che ribadisce " nessun drone alla Russia" . Mentre le autorità ucraine continuano ad attaccare l'Iran sui social

Kiev accusa, Teheran si difende. “L’Iran non ha mandato armi a nessuna delle parti coinvolte nel conflitto tra Russia e Ucraina” ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, secondo l'agenzia Mehr, rispondendo al premier ucraino, Denys Shmyhal, secondo cui Teheran ha inviato a Mosca droni che sono stati utilizzati nel conflitto contro Kiev. "La politica estera dell'Iran è basata sull'opposizione alla guerra in qualunque area del mondo” ha fatto sapere il funzionario. "Le notizie secondo cui l'Iran fornisce droni alla Russia hanno ambizioni politiche e sono messe in circolazione da fonti occidentali” ha concluso Kanani. Intanto proseguono gli attacchi all’Iran sui social da parte delle istituzioni ucraine.