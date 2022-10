Omicidio Caruana Galizia, sicari condannati a 40 anni di prigione

Il post di Metsola

approfondimento

Giornalismo:sorella Daphne Caruana, cambiato poco da omicidio

"Oggi non è stata fatta giustizia, è stato fatto solo un piccolo passo. Ora avanti con quelli che hanno ordinato e pagato l'omicidio, con chi li ha protetti e quelli che hanno passato due anni facendo tutto il possibile immaginabile per cercare di insabbiare tutto", aveva scritto la presidente dell'Europarlamento, la maltese Roberta Metsola, in un post su Facebook in cui scriveva che "altri due uomini hanno appena ammesso l'assassinio di Daphne Caruana Galizia quasi cinquue anni dopo che l'hanno uccisa". "E' stato un mezzo decennio di agonia per la famiglia di Daphne e per il paese - ha sottolineato Metsola - Daphne continua a non poter più scrivere il suo blog, godersi figli e nipoti, fare giardinaggio o passare il tempo con i suoi cari".