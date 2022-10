Francia, il sindaco chiede aiuto a prete e Imam contro i fantasmi

Da diversi mesi gli inquilini di un palazzo di Fontenay-aux-Roses, nella banlieue di Parigi, sono terrorizzati da "presenze" e strani "rumori" che si percepiscono dietro le pareti e hanno chiesto, in una lettera al Comune, di essere "trasferiti d'urgenza". Sul posto, che secondo le famiglie sarebbe "infestato" da oscure presenze, sono giunti un prete e un imam per una sorta di esorcismo, il cui intervento è stato sollecitato direttamente dal sindaco, che si è detto sorpreso dal numero di richieste di intervento pur dubitando dell'esistenza di cause soprannaturali tali da giustificare il trasferimento d'emergenza di tutti i residenti in altre unità abitative. Tanto più che l'edificio è fatiscente e entro il 2030 dovrà comunque essere demolito e ricostruito per la presenza di amianto.