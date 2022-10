Ucraina, Musk nega di aver parlato con Putin della guerra (di recente)

"Non parlo con Putin da 18 mesi" riferisce il patron di Tesla dopo la notizia diffusa dal politologo americano secondo cui Musk avrebbe parlato direttamente con il presidente russo prima di proporre sui social il suo piano di pace ascolta articolo Condividi

Botta e risposta sul web tra Elon Musk e Ian Bremmer. Il Ceo di Tesla smentisce la notizia diffusa dal politologo americano secondo cui avrebbe parlato direttamente con il presidente russo Vladimir Putin prima di proporre sui social il suo piano di pace per l’Ucraina che prevede cessioni territoriali a Mosca. "Non è così. Ho parlato soltanto una volta con Putin ed è successo circa 18 mesi fa. Quando parlammo di spazio" scrive su twitter il miliardario americano. Musk aggiunge “ Nessuno dovrebbe credergli” riferendosi a Ian Bremmer che , secondo the Guardian, avrebbe diffuso la notizia del colloquio tra Musk e Putin tramite una una newsletter agli abbonati alla società di consulenza Eurasia Group di cui è presidente. “Musk mi riferì di una sua conversazione con Putin sull'Ucraina” aggiunge Ian Bremmer.

Secondo Bremmer, il patron di Tesla gli avrebbe confidato che Putin era "pronto a negoziare", ma solo se la Crimea fosse rimasta russa. Fra le condizioni poste da Putin anche la neutralità permanente di Kiev e il riconoscimento dell'annessione delle regioni ucraine di Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson da parte russa. Secondo quanto riferito da Bremmer, Musk gli ha raccontato che Putin gli ha detto di voler raggiungere "a tutti i costi" questi obiettivi e di essere pronto ad usare l'arma nucleare per difendere la Crimea. Musk ha detto Bremmer che "bisogna fare di tutto" per evitare che ciò accada. Musk ha lanciato su Twitter la sua proposta di pace, che prevede di lasciare la Crimea alla Russia e indire nuovi referendum nelle quattro regioni ucraine dove si sono già svolte consultazioni farsa in favore dell'annessione alla Russia. La proposta è stata nettamente respinta da Kiev.

Ian Bremmer smentisce Elon Musk e insiste sui social: "L'imprenditore mi ha detto di aver parlato dell'Ucraina direttamente con Putin e il Cremlino". Poi continua "mi ha anche detto quali fossero le linee rosse del Cremlino". Immediata la risposta di Musk: "Nessuno dovrebbe credere a Bremmer". Il politologo sottolinea: "Scrivo da 24 anni la mia newsletter settimanale di geopolitica" continua Bremmer "scrivo onestamente senza paura o parzialità e l'aggiornamento di questa settimana non è stato diverso". "Da tempo ammiro Musk in qualità di imprenditore unico e in grado di cambiare il mondo, cosa che ho detto pubblicamente", conclude Bremmer "ma non è un esperto di geopolitica".