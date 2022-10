Louisiana, la Guardia costiera salva tre uomini dagli squali. VIDEO

I naufraghi erano impegnati in una battuta di pesca e hanno dovuto affrontare per ore il mare aperto. Dopo le operazioni di salvataggio sono stati ricoverati in ospedale ma le loro condizioni sono buone ascolta articolo Condividi

Un tranquillo week-end di pesca che si trasforma in un incubo. È quello che è successo a tre uomini che sono stati recuperati a largo della Louisiana, per la precisione a 25 miglia dalla costa. La barca su cui erano a bordo è naufragata lasciandoli alla deriva per ore e ore, secondo quanto ricostruito dalla Guardia costiera. Come se non bastasse, i naufraghi hanno dovuto respingere gli attacchi degli squali da cui erano stati accerchiati.

La dinamica nel naufragio approfondimento Uragano Ian, squalo avvistato in un cortile allagato in Florida. VIDEO L’imbarcazione con a bordo i tre appassionati di pesca è affondata alla 10 di mattina di sabato scorso. Per più di un giorno i malcapitati sono stati in balia delle onde e del mare grosso, come mostrano i video della United States Coast Guard (USCG). Grazie ai salvagenti sono rimasti a galla, ma la situazione già drammatica non ha fatto che peggiorare con l’arrivo degli squali che hanno attaccato il trio. Le fenditure riportate dal giubbotto di salvataggio di uno di loro provano che c’è stato un vero corpo a corpo. Se ne sono usciti vivi, è stato grazie alla prontezza di uno degli sventurati pescatori, che è riuscito a effettuare una chiamata a casa. È scattato così l’allarme della Guardia costiera di Corpus Christi, capoluogo della contea di Nueces, in Texas. La telefonata è stata rintracciata facilitando il lavoro del team che è stato in grado di individuarli nel giro di poco tempo.

Il salvataggio approfondimento Ragno violino: come riconoscerlo e i sintomi del morso. FOTO In un’ora gli uomini delle forze si salvataggio hanno concluso l’operazione, avvenuta sia via cielo che via mare. Uno dei tre uomini è stato trasportato a bordo di un elicottero grazie a un aereosoccorritore specializzato, mentre gli altri due sono stati recuperati e messi in salvo su una imbarcazione salpata da Venice in Louisiana. I tre hanno raccontato di essersi battuti coraggiosamente per respingere gli attacchi degli squali. A testimonianza dello scontro hanno mostrato i tagli su braccia e gambe.

Il lieto fine I tre uomini sono stati trovati in stato di ipotermia per via della lunga permanenza in acqua. Secondo le ricostruzioni, avrebbero passato in mare più di 24 ore. L’incubo è finito all’University Medical Center New Orleans dove sono stati ricoverati. Le loro condizioni al momento dell’ingresso nella struttura sanitaria erano stabili.

