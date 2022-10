India, almeno 19 vittime dopo una valanga sull'Himalaya

Ci sono ancora dispersi

Secondo le ricostruzioni dell’accaduto, il gruppo di scalatori si trovava a un'altitudine di 4.880 metri ed era formato da allievi e istruttori di un istituto locale di alpinismo, il Nehru Institute of Mountaineering. “Diciannove corpi sono stati recuperati. Ci sono ancora dieci dispersi", ha detto Ridhim Aggarwal, funzionario dell'Agenzia per le catastrofi dello stato indiano dell'Uttarakhand. Intanto la polizia, le autorità preposte ai disastri e l'aeronautica indiana si sono già mobilitate per aiutare gli sforzi di ricerca, con 32 persone salvate dalla montagna nonostante le condizioni atmosferiche avverse.