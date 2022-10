India, 4 italiani arrestati: hanno disegnato graffiti sulla metro

Si tratta di Gianluca Cudini, Sacha Baldo, Daniele Stranieri e Paolo Capecci. I giovani sono finiti in carcere domenica per aver imbrattato due carrozze della metropolitana di Ahmedabad, città nello stato del Gujarat, poco prima dell’inaugurazione della linea sotterranea da parte del premier Modi. Loro si difendono: “Era solo un gioco”

Quattro writer italiani sono stati arrestati domenica in India dopo avere disegnato graffiti su due carrozze della metropolitana di Ahmedabad, nello stato occidentale del Gujarat. Lo riportano i media locali, che identificano i giovani in Gianluca Cudini, 24 anni di Teramo, Sacha Baldo, 29 anni di Monte San Vito (Ancona), Daniele Stranieri, 21 anni di Spoltore (Pescara), e Paolo Capecci, 27 anni di Grottammare (Ascoli Piceno). I ragazzi, che sarebbero stati riconosciuti grazie alle telecamere di sorveglianza, sono accusati di aver danneggiato una pubblica proprietà per un valore di circa 600 euro ed essersi introdotti in un’area preclusa al pubblico accesso. Loro si difendono: “Era solo un gioco”.