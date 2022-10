Chess.com: "Sicuri dei nostri sistemi di rilevamento"

leggi anche

La partita di scacchi di Marostica torna dopo 4 anni e fa sold out

"In totale, abbiamo scoperto che Hans (Niemann) probabilmente ha barato in più di 100 partite di scacchi online, inclusi in diversi eventi a premi", scrive il sito leader nel mondo nell'indagine di 20 pagine. Chess.com aveva escluso il giocatore 19enne lo scorso 5 settembre, poco dopo che erano state mosse le prime accuse da parte del campione norvegese di cui sta per acquistare la società Play Magnus. La piattaforma ha tuttavia assicurato di non aver ricevuto nessuna pressione e di essere "estremamente sicura" dei suoi sistemi di rilevamento delle frodi tra gli scacchisti.