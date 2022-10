Biden: "Nuove sanzioni Usa contro l'Iran per violazione diritti donne"

Mondo

Alessia Piperno arrestata in Iran: ecco il piano per portarla a casa

Le autorità italiane non sono ancora riuscite a mettersi in contatto con la trentenne, di cui non si conosce né il luogo dove si trova né le accuse che le vengono mosse. La strada più semplice per aiutarla sarebbe quella dell’espulsione. Su questo conta la Farnesina

La strada più semplice è l’espulsione. Su questo contano la Farnesina e le autorità italiane per riportare a casa Alessia Piperno, la trentenne italiana arrestata in Iran lo scorso 28 settembre. Ad oggi non è stato ancora possibile stabilire un canale diretto con la giovane, di cui non si conosce né la prigione dove è stata portata né le accuse che le vengono rivolte

Come evidenzia il Corriere, nonostante si sappia che non è stata la sola occidentale arrestata, finora non sono pervenute comunicazioni ufficiali alle autorità italiane. Senza la chiamata al padre, adesso Alessia sarebbe solo una delle tante persone scomparse dopo le proteste di piazza per l’uccisione di Mahsa Amini, la ventiduenne curda morta il 16 settembre dopo essere stata arrestata dalla polizia perché non indossava il velo in maniera corretta