Uragano Ian, a Cuba due morti e gravi danni. L’isola è senza luce

Blackout elettrico a Cuba per la furia devastante dell’uragano Ian, classificato di categoria 3. Ian ha interessato in particolare la provincia di Pinar del Rio con gravi danni alle infrastrutture e ai raccolti di tabacco. Due i morti accertati per il crollo delle loro abitazioni

Il potente uragano Ian ha lasciato una scia di distruzione e il black-out totale a Cuba e ora si dirige verso la Florida che teme il disastro. E' stata "un'avaria" conseguente le terribili condizioni meteorologiche legate al passaggio di Ian che ha fatto saltare l'elettricità in tutta l'isola caraibica. Vari tralicci della rete elettrica sono stati abbattuti dalla forza del vento che insieme a piogge battenti ha raggiunto raffiche di 200 km/h. In questa circostanza una donna ed un uomo sono morti per crolli nelle loro abitazioni. E mentre la compagnia elettrica cubana lavora per riconnettere il sistema, l'uragano è diretto a Nord verso la costa occidentale della Florida, sulla cui penisola sono attesi "venti catastrofici" e inondazioni costiere "estremamente pericolose"