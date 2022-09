Senatore colombiano entra in Parlamento in sella al suo cavallo. VIDEO

Nel Parlamento di Bogotà, in Colombia, per un attimo è sembrato di tornare indietro nel tempo e vivere in un mito dell’antica Roma quando il senatore Alirio Barrera, esponente del Centro democratico (opposizione di destra), è arrivato in sella a un cavallo. Questa volta, però, le intenzioni del senatore non erano le stesse dell’Imperatore Caligola che, secondo la leggenda, avrebbe avuto intenzione di nominare console il suo cavallo Incitatus per insultare il lavoro svolto dai suoi collaboratori.