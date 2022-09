Ambasciata Usa: "Americani lascino immediatamente la Russia"

Mosca, secondo la diplomazia Usa, "potrebbe rifiutarsi di riconoscere la doppia cittadinanza per gli americani", "impedire loro di lasciare la Russia e arruolare cittadini con doppia cittadinanza". Inviti a lasciare il Paese anche da Bulgaria e Polonia ascolta articolo Condividi

"I cittadini americani non devono recarsi in Russia, e chi già vi si trova in viaggio o è residente dovrebbe partire immediatamente mentre rimangono disponibili limitate opzioni di voli commerciali". E' questo l'avviso pubblicato oggi sul suo sito dell'ambasciata di Washington a Mosca, in cui si sottolinea come dopo che "il governo russo ha iniziato a mobilitare i suoi cittadini nell'esercito a sostegno dell'invasione in Ucraina, la Russia potrebbe rifiutarsi di riconoscere la doppia cittadinanza per americani, negare loro accesso all'assistenza consolare, impedire loro di lasciare la Russia e arruolare cittadini con doppia cittadinanza". (GUERRA IN UCRAINA: IL LIVEBLOG)

"Voli commerciali estremamente limitati" approfondimento Russia, Bbc: "Mosca creerà centro reclutamento al confine con Georgia" "I voli commerciali a disposizione sono estremamente limitati e spesso non disponibili con poco anticipo - prosegue l'alert - sono ancora aperte le disponibilità di viaggi in macchina ed autobus. Se volete lasciare la Russia, dovete organizzarvi in modo indipendente al più presto possibile. L'ambasciata Usa ha gravi limitazioni nell'assistenza dei cittadini e la situazione, comprese le possibilità di viaggi, potrebbe improvvisamente diventare più limitata".

"Ricordiamo ai cittadini americani che il diritto di riunirsi pacificamente e la libertà di espressione non sono garantiti in Russia - conclude l'alert - evitate tutte le proteste politiche e non fotografate agenti di sicurezza durante questi eventi. Le autorità russe hanno arrestato cittadini americani che partecipavano a dimostrazioni".