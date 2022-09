Re Carlo sceglie la corona Tudor anziché la corona di St Edward

Rivelato il monogramma del nuovo sovrano: sarà inserito su edifici governativi, documenti e cassette postali. Re Carlo ha optato per la corona di Enrico VIII, come Giorgio VI e Giorgio V ascolta articolo Condividi

È cambiato il codice reale del Regno Unito, il monogramma del monarca, da ER, che stava per Elisabetta Regina, è diventato CR, ovvero Charles Rex (re in latino) più il III, all’interno delle due lettere intrecciate tra loro. Preparato dal College of Arms – che da secoli crea e conserva i registri ufficiali degli stemmi – è stato scelto personalmente da Re Carlo III tra una serie di modelli che erano stati progettati. Era la prima scelta da fare visto che in tutti i luoghi del regno legati alla corona britannica (a partire dalla Torre di Londra dove appunto i gioielli reali riposano in attesa dell’incoronazione e dei momenti ufficiali nell’agenda del sovrano) già da giorni si stanno rimuovendo le “vecchie” insegne.

Lo stemma che assomiglia a quello del Real Madrid approfondimento Funerali della regina Elisabetta, tutti i simboli sulla bara E, inaspettatamente, Carlo ha scelto di sormontare la sua iniziale C e la R per il ruolo regale, con la corona Tudor risalente al tempo di Enrico VIII. Mentre Elisabetta II aveva rotto con la tradizione prediligendo quella di St Edward, ovvero la corona utilizzata nel rito dell’incoronazione con la Stone of Scone nella millenaria abbazia di Westminster. La somiglianza con lo stemma del Real Madrid ha già suscitato l’ironia dei social tra i sudditi di sua Maestà.

Gli altri cambiamenti in arrivo vedi anche Regina Elisabetta, cambierà il marchio reale di monete e francobolli La Banca d’Inghilterra ha dichiarato, secondo quanto riferisce la Bbc, che "entro la metà del 2024 entreranno in circolazione le nuove banconote con il ritratto di Re Carlo III" e l’immagine sarà rivelata entro la fine di quest’anno. Come da tradizione il profilo del nuovo monarca sarà rivolto in direzione opposta a quello del predecessore. I nuovi francobolli entreranno in circolazione quando saranno esauriti quelli attuali. A novembre, verranno rilasciati 4 francobolli commemorativi della Regina che la ritraggono in diverse fasi del regno.