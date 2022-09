Con un referendum Cuba dice sì a matrimoni e adozioni gay

Mondo

Era da trent’anni che nel Paese non andava in scena una mobilitazione di massa così grossa: nel mirino ci sono il presidente della Repubblica Miguel Díaz-Canel, la dittatura comunista e una situazione economica che continua a peggiorare. Si sono registrati scontri con le forze dell’ordine e con i supporter del governo, scesi in strada per contro-manifestare. Biden: “Stiamo saldamente con il popolo cubano ”. Russia: “Interferenze inaccettabili”. Migliaia le persone in piazza anche in altre città del mondo