Uk, crollo storico della sterlina dopo piano sul taglio delle tasse

In Uk preoccupano le misure di spesa del governo Truss. Dopo la promessa di ulteriori tagli alle tasse e dopo la mini-manovra finanziaria, continua la discesa della sterlina sul dollaro

Non si ferma il crollo della sterlina scesa ai minimi storici. Oggi la valuta britannica si è avvicinata alla parità con il dollaro perdendo quasi il 5% sui mercati asiatici, arrivando a circa 1,0327 sul dollaro per poi risalire leggermente a 1,05. Ma volano anche i rendimenti dei titoli di Stato di Londra, con il Gilt a 10 anni che è salito di 30 punti, con un tasso superiore al 4,2%. Sterlina in discesa anche sull'euro quotato a 1,11 con una perdita vicina al 3% rispetto a venerdì scorso.