Bollette luce troppo care: monaci buddisti lasciano templi al buio

Un gruppo di monaci buddhisti dello Sri Lanka ha chiesto ai templi di tutta l'isola di spegnere le luci in occasione del prossimo Pooja (plenilunio) il 9 ottobre, in segno di protesta per l'aumento spropositato delle bollette nei luoghi di culto

Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi, che fai, silenziosa luna? Così si interrogava il pastore errante nell’Asia di Giacomo Leopardi. La speranza è che la luce lunare illumini i templi che per protesta rimarranno al buio. Infatti le tariffe per l'elettricità sono aumentate del 555% e i monaci accusano il governo di voler tenere i luoghi di culto al buio. Di qui la singolare protesta per la festa del Pooja. Il Sangha Sabha (Consiglio dei monaci) della Provincia centrale, fa sapere Asia News, si e' riunito per capire come affrontare la situazione visto che molti templi non possono permettersi di pagare le nuove tariffe. Parlando con i media i religiosi hanno comunicato che le luci possono essere spente quando nel tempio sono presenti laici per la celebrazione di alcuni rituali come il Bodhi Pooja.