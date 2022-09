Biden nomina Lynne M. Tracy nuova ambasciatrice Usa a Mosca

Il presidente americano ha nominato l’ex ambasciatrice degli Usa in Armenia ed ex consulente sulla Russia al Dipartimento di Stato, Lynne M. Tracy nuova ambasciatrice in Russa. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. La diplomatica prende il posto di John Sullivan, che ha lasciato l'incarico - a sorpresa - a inizio settembre. La Tracy è stata vice capo missione dal 2014 al 2017 all'ambasciata americana a Mosca e parla perfettamente il russo. Esperta di Russia sin dai tempi dell’Università della Georgia dove si è laureata in studi sovietici, ha anche una seconda laurea in giurisprudenza all’Università di Akron. Nella sua carriera vanta anche l'incarico di vice capo missione all'Ambasciata degli Stati Uniti ad Ashgabat, Turkmenistan, e quello di 'principal officer' in Peshawar, Pakistan, e di Astana, Kazakistan.