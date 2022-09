Regina Elisabetta, foto inedita sovrana nella brughiera su Instagram

Foulard in testa, occhiali scuri e bastone in mano. Un’immagine inedita quella della regina Elisabetta, all’epoca 45enne, che cammina da sola nelle brughiere scozzesi. La foto è stata scattata nel 1971 durante un’escursione a Balmoral . Ad immortalare sua Maestà in una passeggiata solitaria immersa nel verde è stato Lord Lichfield , cugino della defunta Regina. La famiglia reale per la prima volta ha voluto condividere questo ricordo intimo della defunta Regina con tutti, sui social. La foto ha ricevuto oltre 600 mila likes su Instagram.