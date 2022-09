Regno Unito, Meghan Markle avrebbe chiesto un incontro a Re Carlo

Un passo verso la conciliazione. La duchessa di Sussex Meghan Markle avrebbe richiesto un incontro "uno a uno" con re Carlo III prima di tornare in California, dopo i funerali di Elisabetta II. E lo avrebbe fatto tramite una lettera formale. La notizia lanciata su YouTube che è stata veicolata da una fonte anonima è rimbalzata su tutti i siti del mondo: l'autore del post, il giornalista di spettacolo Neil Sean, ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni. La moglie del principe Harry avrebbe chiesto al neo Re un incontro formale prendendo carta e penna e scrivendogli una lettera. L'obiettivo del confronto sarebbe quello di sanare la frattura ormai profonda con i Windsor resa irrecuperabile dopo l'intervista choc che i Duchi di Sussex hanno rilasciato a Oprah Winfrey nel 2021. La conduttrice americana, intervistata durante il Toronto Film Festival si è detta sicura che la morte della sovrana porterà Harry e Meghan a riavvicinarsi alla famiglia.

Al funerale con gli orecchini regalati da Elisabetta II

Meghan Markle ha scelto di omaggiare la regina Elisabetta II al suo funerale indossando un paio di orecchini di perle che le aveva donato la sovrana poco dopo il matrimonio con il principe Harry nel 2018. La duchessa di Sussex si è presentata avvolta in un abito di Stella McCartney, la versione in nero di una mise già indossata - in blu - in occasione del 92esimo compleanno della monarca alla Royal Albert Hall nel'aprile 2018. Gli orecchini di pelle sono gli stessi che Meghan portò in occasione dell'unico viaggio da sola con Elisabetta II nel giugno 2018: all'epoca, la neosposa di Harry aveva accompagnato la sovrana in un viaggio in treno nel Cheshire per l'inaugurazione del Mersey Gateway Bridge.