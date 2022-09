La storia di Angela, nata lo stesso giorno della regina Elisabetta II

Il 21 di aprile di ogni anno ha scritto ad Elisabetta II per farle gli auguri di buon compleanno, ricevendo sempre una risposta. "Dovevo incontrarla per il mio ottantesimo- racconta a Sky TG24 - ma mia nipote ha fatto tardi"

"Sono arrivata in Gran Bretagna il 22 maggio del 1947. Mio marito era scozzese, ero giovane come lei, la mia data di nascita era uguale alla sua e allora ho pensato: bisogna che mando una bella lettera". E' quanto racconta a Sky TG24 la signora Angela, nata nello stesso giorno della Regina Elisabetta (il racconto della giornata dei funerali - lo speciale) e con la quale ha mantenuto in questi decenni una costante corrispondenza.