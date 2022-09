Il cuore più antico del mondo trovato in un pesce preistorico

I ricercatori dell'Università di Curtin, in Australia, hanno reso pubblica un'incredibile scoperta che aiuterà a comprendere meglio l'evoluzione dei vertebrati e la struttura del corpo umano oggi

Ha 380 milioni di anni. L’organo deputato al trasporto del sangue è stato trovato fossilizzato all’interno di un pesce preistorico e rappresenta una tappa fondamentale per lo studio dell’evoluzione degli animali dotati di spina dorsale, incluso l’uomo.

L’incredibile scoperta è stata pubblicata sulla rivista Science ed è stata effettuata da un team di scienziati della Curtin University di Perth, in Australia. La professoressa Kate Trinajstic, tra i principali autori della ricerca, ha detto alla Bbc che nei fossili è stata osservata “un’organizzazione del corpo molto antica, e la vediamo ora per la prima volta”.

L’antichissimo cuore appartiene a un Gogo, facente parte di una classe di pesci preistorici chiamati placodermi. Questi furono i primi ad avere mascelle e denti. In precedenza, i pesci non erano più grandi di 30 centimetri, mentre i placodermi potevano crescere fino a 9 metri di lunghezza. Sono comparsi sulla Terra 100 milioni di anni prima dei dinosauri e hanno dominato il Pianeta per circa 60 milioni di anni.

La scoperta è resa ancora più incredibile se si pensa che, di solito, sono le ossa piuttosto che i tessuti molli a essere trasformati in fossili, ma nella regione di Kimberley, luogo noto come “la formazione rocciosa di Gogo”, i minerali hanno preservato molti degli organi interni del pesce, inclusi fegato, stomaco e intestino.