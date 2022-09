Polonia, ritrovato scheletro di donna “vampiro” con falce alla gola

Il macabro rituale

La donna, la cui età non è stata indicata, aveva un cappello di seta sulla testa, simbolo di uno status sociale elevato. “La falce non è stata distesa ma posizionata sul collo in modo tale che se il defunto avesse cercato di alzarsi la testa sarebbe stata tagliata o ferita”, ha dichiarato al Daily Mail il dottor Poliński, membro del team di archeologi. Il lucchetto, ha sottolineato ancora, “simboleggia la chiusura e l’impossibilità di tornare”. L'accusa di vampirismo potrebbe tuttavia non essere l'unica spiegazione per questo macabro ritrovamento. Come specificato dagli esperti al Daily Mail, infatti, il simbolo della falce "proteggeva le donne in gravidanza, i bambini e i morti dagli spiriti maligni", pertanto non si può escludere che potesse trattarsi di rituali benigni, e non misure per contrastare dei mostri.