Kenya, linciato dalla folla il serial killer "vampiro"

Il 20enne Masten Wanjala - fuggito dopo essere stato arrestato lo scorso luglio per aver drogato e ucciso dieci giovani - è stato trovato e picchiato a morte a Bungoma, nell'Ovest del Kenya. Lo riportano la testata nigeriana The Guardian e alcuni media internazionali. Il ragazzo, reo confesso, ha anche bevuto il sangue di alcune vittime: per questo motivo era stato ribattezzato "vampiro assetato di sangue".

Il modus operandi

Per ingannare le sue vittime e portarle in aree isolate, era solito presentarsi come un allenatore di calcio. Aveva anche rapito alcuni suoi coetanei per chiedere un riscatto alla loro famiglia. E quando era stato arrestato tre mesi fa, aveva portato gli agenti nei luoghi in cui aveva sepolto le vittime.