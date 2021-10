L'atleta kenyana Agnes Tirop uccisa a coltellate: sospettato ex marito

Una stella nascente

La morte della 25enne è stata confermata da Barnaba Korir, presidente di Athletics Kenya nella regione di Nairobi. "Stiamo ancora lavorando per scoprire ulteriori dettagli sulla sua scomparsa”, si legge in una nota pubblicata oggi su Twitter, “il Kenya ha perso un gioiello che è stato uno dei giganti dell'atletica in più rapida ascesa sulla scena internazionale, grazie alle sue prestazioni in pista". Solo due mesi fa, Tirop ha conquistato il quarto posto ai Giochi Olimpici di Tokyo nei 5mila metri e battuto il record mondiale nella corsa su strada di 10 chilometri. Considerata una stella nascente dell’atletica leggera, aveva vinto anche un bronzo nei 10mila su pista ai Mondiali del 2017 a Londra e nel 2019 a Doha.